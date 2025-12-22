"الأرصاد": مصر تدخل ذروة الشتاء وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلاً

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأن البلاد بدأت فعليًا في معايشة أجواء شتوية خالصة، لافتةً إلى رصد تراجع كبير في درجات الحرارة، لا سيما مع غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل.

وقالـت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، إن الصغرى في القاهرة الكبرى ستهبط إلى حاجز الـ8 درجات مئوية، في حين قد تنخفض في محافظات الصعيد لتصل إلى 6 درجات، مؤكدة أن البرودة ستكون قارسة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأضافـت "غانم"، أن درجات الحرارة العظمى نهارًا ستظل ضمن نطاقها المعتاد بين 20 و22 درجة مئوية، إلا أن تراجع مستويات الرطوبة في الكتل الهوائية سيضاعف من شعور المواطنين ببرودة الطقس بشكل أكبر مما تسجله موازين الحرارة.

وذكرت الدكتورة منار غانم، أن خرائط الطقس تشير إلى فرص لسقوط أمطار متفرقة اليوم وغدًا على المدن الساحلية، محذرةً من كثافة الشبورة المائية التي ستحجب الرؤية في الصباح الباكر حتى الساعة التاسعة صباحا، قبل أن تبدأ في التلاشي مع ظهور الشمس.

اقرأ أيضًا:

1500 جنيه.. منحة حكومية تُصرف خلال أيام لهذه الفئة بمناسبة عيد الميلاد

أعراض الإنفلونزا الخطرة لدى الأطفال.. متى تقلق؟