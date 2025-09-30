أجواء معتدلة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من الأربعاء 1 أكتوبر، حتى الأحد 5 أكتوبر.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا.

كما أشارت إلى تكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، ونشاط حركة الرياح من الأربعاء إلى الأحد على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء في الظل.