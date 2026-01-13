تواصل جامعة العاصمة، برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، جهودها المكثفة لنشر ثقافة الدمج الجامعي وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتأتي هذه الجهود انسجامًا مع رؤية الدولة المصرية لبناء مجتمع شامل يحقق العدالة والمساواة ويعزز قيم المواطنة والعمل التطوعي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتطلعات الجمهورية الجديدة.

وتهدف المبادرة إلى نشر مفاهيم الدمج وقبول الآخر داخل البيئة الجامعية، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين طلاب الجامعات، وتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في الأنشطة الجامعية، فضلًا عن إعداد جيل واعٍ ومسؤول قادر على خدمة المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة.

وقد استطاعت الجامعة، من خلال جهود مشتركة، وبدعم من الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف مرعي مستشار رئيس الجامعة لشؤون الإعاقة، وبمساندة الأستاذ هشام رفعت الأمين العام المساعد لشؤون التعليم والطلاب، استضافة فعاليات "يوم الوحدة والدمج الجامعي"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والأولمبياد الخاص المصري، بمشاركة واسعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما نظّمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب مجموعة من الورش الفنية الدامجة ضمن المبادرة الرئاسية "تمكين"، لاكتشاف المواهب الإبداعية للطلاب من ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل الإيجابي مع زملائهم، تحت إشراف الأستاذة نشوة علي، وتنفيذ الدكتورة ريهام خطاب.

هذا بالإضافة إلى عقد لقاءات وندوات توعوية نظمها مركز التميز لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة، بقيادة الدكتورة دينا الحمادي، وذلك لرفع الوعي بحقوقهم ونشر ثقافة الوعي المجتمعي.

كما جرى إشراك الطلاب في أنشطة رياضية موحدة جمعت بينهم وبين لاعبي الأولمبياد الخاص المصري، لترسيخ قيم التعاون وروح الفريق.

وشهدت الفعاليات أيضًا تكريم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المشاركين، تقديرًا لدورهم في نشر ثقافة الدمج والعمل التطوعي.

ويرعى المبادرة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن "هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على دعم أبنائها من ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة الفعالة في الحياة الجامعية والمجتمعية. نحن نعمل على بناء منظومة تعليمية أكثر شمولًا وعدالة، تعكس قيم المساواة واحترام التنوع، وتؤهل طلابنا ليكونوا قادة المستقبل القادرين على خدمة وطنهم بروح من التعاون والمسؤولية".

وعن المبادرة، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن الجامعة تضع على عاتقها مسؤولية كبيرة في نشر ثقافة الدمج والعمل التطوعي بين طلابها، مؤكدًا: "نحن نؤمن أن التعليم لا يقتصر على المعرفة الأكاديمية فقط، بل يمتد ليشمل بناء شخصية متوازنة قادرة على التفاعل الإيجابي مع قضايا المجتمع. إن استضافة فعاليات يوم الوحدة والدمج الجامعي وتنظيم الورش الفنية الدامجة هو جزء من رسالتنا في إعداد جيل واعٍ ومسؤول، قادر على المساهمة في بناء مجتمع شامل يحقق العدالة والمساواة".

وترسخ المبادرة قيم الدمج والمساواة داخل المجتمع الأكاديمي، وتسهم في إعداد كوادر جامعية واعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقادرة على دعمهم، وتعزيز المشاركة المجتمعية للطلاب في المبادرات الوطنية، فضلًا عن إبراز المواهب الطلابية من ذوي الإعاقة في المجالات الفنية والرياضية.