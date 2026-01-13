وفد حماس يصل القاهرة لبحث استكمال تطبيق المرحلة الأولى وفتح معبر رفح

وصل وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، برئاسة خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، لبحث استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت الحركة، في بيان صحفي، بأن الوفد سيجري مباحثات مع القيادة المصرية حول استكمال تطبيق بنود الاتفاق، ومواصلة تنفيذ المرحلة الأولى، بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين.

كما سيبحث الوفد تسريع الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك تشكيل اللجنة الإدارية، واستكمال انسحاب الاحتلال من قطاع غزة.

إضافة إلى ذلك، سيجري الوفد لقاءات مع قادة الفصائل الفلسطينية لمناقشة التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية.