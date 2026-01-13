إعلان

وفد حماس يصل القاهرة لبحث استكمال تطبيق المرحلة الأولى وفتح معبر رفح

كتب- محمد جعفر:

10:01 م 13/01/2026

خليل الحية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصل وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، برئاسة خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، لبحث استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت الحركة، في بيان صحفي، بأن الوفد سيجري مباحثات مع القيادة المصرية حول استكمال تطبيق بنود الاتفاق، ومواصلة تنفيذ المرحلة الأولى، بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين.

كما سيبحث الوفد تسريع الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك تشكيل اللجنة الإدارية، واستكمال انسحاب الاحتلال من قطاع غزة.

إضافة إلى ذلك، سيجري الوفد لقاءات مع قادة الفصائل الفلسطينية لمناقشة التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفد حماس حماس خليل الحية معبر رفح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اجتماع توروب".. 10 صور ترصد كواليس مران الأهلي الجماعي استعدادا لمواجهة
رياضة محلية

"اجتماع توروب".. 10 صور ترصد كواليس مران الأهلي الجماعي استعدادا لمواجهة
عصام الحضري يعلق على الفيديو الساخر للاعبي منتخب السنغال قبل مباراة مصر
رياضة عربية وعالمية

عصام الحضري يعلق على الفيديو الساخر للاعبي منتخب السنغال قبل مباراة مصر
هشام ماجد ومصطفى غريب يشاركان في العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده"
زووم

هشام ماجد ومصطفى غريب يشاركان في العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده"
هل الفضائيين هم من بنوا الأهرامات؟.. زاهي حواس يحسم الجدل
أخبار مصر

هل الفضائيين هم من بنوا الأهرامات؟.. زاهي حواس يحسم الجدل
"أبرزت حملها".. جلسة تصوير دانييلا رحمة في شهور الحمل الأخيرة مع زوجها
زووم

"أبرزت حملها".. جلسة تصوير دانييلا رحمة في شهور الحمل الأخيرة مع زوجها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
توقعات الجماهير لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)