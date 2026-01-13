باحث: 30 يونيو أوقفت استثمار الغرب في تنظيم الإخوان

قال إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن 30 يونيو 2013 يمثل نقطة تحول مفصلية في الوعي المصري، حيث بدأت مصر منذ ذلك الحين معركة وطنية اتسمت بالشرف والنزاهة لمواجهة المخططات الإجرامية لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وأوضح ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج "على مسئوليتي"، أن المجتمع المصري مر بمرحلة من خداع الذات قبل أن يستشعر الخطر الحقيقي، واصفاً الجماعة بـ"الأفاعي" التي نمت في البيوت، لكن الشعب انتفض بقوة بمجرد إدراكه لاستغلال التنظيم للدين كستار لتمرير أجنداته.

وأضاف أن ثورة يونيو كانت تجسيداً للإرادة الشعبية التي لفظت وجود الجماعة، مشدداً على الدور الحيوي للقوات المسلحة في حماية تلك الإرادة وتأمين البلاد خلال تلك الفترة العصيبة، واصفاً التنظيم بأنه كيان "أممي عقائدي" لا يؤمن بحدود الأوطان.

وأشار إلى ضرورة وجود جدية حقيقية من جانب الإدارة الأمريكية في التعامل مع ملف الإرهاب، داعياً واشنطن إلى تسليم العناصر الإرهابية المطلوبة لمصر بدلاً من توفير الملاذ لهم، خاصة وأن مصر حذرت منذ أكثر من عقد من خطورة هذه الكوادر، في حين بدأ الغرب مؤخراً في التخلص من ورقة الإخوان بعد استنفاد أغراضها.

وذكر ربيع أن القوى الغربية استغلت هذا التنظيم لسنوات كأداة لمشاريعها في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن الدولة المصرية نجحت في فرض "خطوط حمراء" دولية لحماية أمنها القومي، لافتاً إلى أن الزلزال الذي أحدثته ثورة 30 يونيو أدى لتجفيف منابع تمويل الجماعة وكشف الشركات الأمريكية التي لا تزال تدير آلتها الإعلامية.