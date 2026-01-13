إعلان

رئيس شعبة الأدوية يحذر من "فخ" الأعشاب المجهولة

كتبت-داليا الظنيني:

10:00 م 13/01/2026

الدكتور علي عوف

شدد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة الحذر عند التعامل مع الأعشاب الطبية؛ موضحاً أنه على الرغم من منافعها المتعددة، إلا أن توظيفها بشكل غير مدروس قد يؤدي إلى مضاعفات صحية جسيمة تهدد حياة المستخدمين.

وقال عوف، في مداخلة تليفزيونية ببرنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور"، إن الفوضى الإعلانية للأدوية على منصات التواصل الاجتماعي تمثل خطراً كبيراً، مؤكداً أن طرح أي مستحضر دوائي للاستهلاك يتطلب الحصول على تراخيص مسبقة من هيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء، لضمان خضوعها للرقابة الصارمة والتأكد من جودتها.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية أن الاعتماد على المتخصصين هو الضمانة الوحيدة لتجنب الوقوع في فخ التضليل، لافتاً إلى وجود حالات يتم فيها استغلال حاجة المواطنين للشفاء لممارسة النصب تحت مسمى "العلاج بالأعشاب"، وهو ما يستوجب الرجوع دائماً للطبيب المختص قبل تناول أي مستحضرات غير معتمدة.

الأعشاب المجهولة شعبة الأدوية علي عوف

