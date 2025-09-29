تحذير من طقس الساعات المقبلة.. و4 ظواهر جوية مسيطرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وحذرت الأرصاد، من شبورة مائية من (8:4 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت أنه تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

كما يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، واضطراب ملاحة بحرية على بعض المناطق من سواحل خليج السويس وسرعة الرياح من (50:40) كم/ س، وارتفاع الأمواج من (3:2) متر.