الأزهر يطلق مرحلة جديدة من برنامج محو الأمية الدينية للمرأة ببني سويف

دشنت الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، مرحلة جديدة من برنامج محو الأمية الدينية للمرأة المصرية بمحافظة بني سويف، استكمالًا للنجاحات التي حققها البرنامج في مراحله السابقة.

وجاء هذا التدشين في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر ، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وشهد حفل التدشين حضور كل من: الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، وبلال حبش، نائب محافظ بني سويف، والدكتورة هبة الجلال، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدعوية.

وأوضحت البحوث الإسلامية، أن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الوعي الديني لدى المرأة المصرية، عبر تقديم مبادئ العقيدة والقيم الإسلامية بطريقة مبسطة ولغة واضحة، تراعي الواقع الاجتماعي والثقافي، وتعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء وعي ديني وسلوكي يعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن برنامج محو الأمية الدينية للمرأة يعتبر أحد المحاور الأساسية في الخطة الدعوية للمجمع، مشيرًا إلى دور المرأة المحوري في بناء الأسرة وحماية الأجيال، وأن اختيار محافظة بني سويف يهدف إلى الوصول إلى مختلف المحافظات، خاصة الأكثر احتياجًا للبرامج التوعوية.

وأوضح الدكتور محمود الهواري، من جانبه، أن البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الأزهر الشريف لتعزيز الخطاب الديني الوسطي ودعم قضايا المرأة، مؤكدًا على أهمية الشراكة بين المؤسسات الدينية والتنفيذية في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي الفكري والقيمي لدى أفراده.

