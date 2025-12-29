الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. اعرف التفاصيل

ناشدت وزارة النقل، المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة عند عبور مزلقانات السكك الحديدية، في إطار حملتها التوعوية الموسعة تحت شعار "سلامتك تهمنا".

وأكدت الوزارة، على أهمية توخي الحذر وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه، تجنبًا للحوادث التي قد تؤدي إلى فقدان الأرواح وتعطيل حركة القطارات.

وأوضحت النقل، أن تلك الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لرفع الوعي بين الركاب والمواطنين حول السلوكيات الآمنة عند استخدام مرفق السكك الحديدية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة.

وشددت وزارة النقل، على ضرورة العبور فقط بعد فتح المزلقان ومرور القطار، واتباع التعليمات الصادرة عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدقة.

