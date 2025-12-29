الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. اعرف التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم الاثنين، أن يسود غدًا طقس شديد البرودة في ساعات الصباح الباكر والليل، بينما تميل درجات الحرارة للدفء خلال النهار على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، في تحديث جديد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه سيكون هناك وجود لشبورة مائية صباحية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وحتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت الأرصاد الجوية، على فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على تلك المناطق أحيانًا.

