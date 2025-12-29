موسى: منظمات حقوق الإنسان "دكاكين" ممولة.. وحماية مصر أولوية

انتقد الإعلامي أحمد موسى ما وصفه بـ"دكاكين" حقوق الإنسان الممولة من الخارج، وتساءل عن ازدواجية المعايير في قضية الناشط علاء عبد الفتاح.

وقال خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "كيف يتم منحه الجنسية البريطانية والمطالبة بالإفراج عنه بينما هناك أشخاص في بريطانيا نفسها يُسجنون في قضايا أقل؟"، مؤكدًا أن الإنجليز يعلمون طبيعة تحريضاته ضد مصر.

وأضاف موسى أن الحديث العالمي عن حقوق الإنسان فقد مصداقيته بعد المشاهد التي شهدها العالم في غزة، مضيفًا: "لا أحد في العالم اليوم يستطيع التحدث عن حقوق الإنسان بعد ما شاهدناه من انتهاكات".

وتابع مقدم "على مسئوليتي" أن منظمات حقوق الإنسان في مصر تعمل بأجندات خارجية، مشيرًا إلى أنه كان يفضحها منذ عام 1988.

وأشاد موسى بدور السفيرة فايزة أبو النجا في مواجهة هذه المنظمات، وقال: "قامت بعمل عظيم، والكل هاجمها عشان بتفضحهم".

وحذر موسى من مخططات إقليمية قديمة تستهدف مصر، مستشهدًا بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق شامير في الثمانينيات عن تطبيق نموذج العراق في دول أخرى منها مصر.

وأكد أن "المخطط حصل زي ما هما راسمينه" في سوريا ولبنان واليمن، محذرًا من أن أي هزة في المنطقة يستفيد منها الاحتلال الإسرائيلي الذي يحصل على دعم عسكري متواصل.