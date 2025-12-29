الجيزة تكثف حملاتها المسائية لإزالة الإشغالات والتعديات -(صور)

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نتائج الحملات المسائية التي نفذها حي الوراق ومركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك استجابةً لشكاوى المواطنين بشأن الإشغالات والتعديات على الطريق العام.

وشن حي الوراق، في هذا السياق، حملة إشغالات مسائية شملت شوارع العروبة والقومية، واستهدفت الأسواق والمحال التجارية المخالفة.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة 80 حالة إشغال وتعدٍ على حرم الطريق العام، مع مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي، وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ونفذ مركز ومدينة منشأة القناطر، من جانبه، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة عدد 2 كشك مخالف بطريق الملك بمنطقة المنصورية، لتعديهما على حرم الطريق العام.

وجاءت هذه الحملات تحت متابعة محمد عبد الراضي، رئيس حي الوراق، واللواء مجدي عبد المتعال، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط للشارع والحفاظ على السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تعلن إلغاء 4 هيئات اقتصادية

بـ 110 جنيهات.. ننشر أول صورة لكارت الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام

بعد وفاة مسن بورسعيد.. الإفتاء توضح حكم قتل الكلاب الضالة