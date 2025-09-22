عقدت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين لقاء تضامنيا، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان AOHR، بشأن العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد منظمات حقوقية فلسطينية.

وقال محمد السيد الشاذلي رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، إن هذا اللقاء التضامني، الذي تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مهم لأنه يتعلق بشأن العقوبات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت منظمات حقوقية فلسطينية.

مرحبا في بداية اللقاء بعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام يونس، نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، والدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وأكد "الشاذلي" أن لقاء اليوم يتناول موضوع فى غاية الأهمية، يُشكل سابقة خطيرة في مسار العمل الحقوقي الدولي، انتهاكًا صارخًا للمبادئ القانونية الدولية، وعلى رأسها حرية التعبير، واستقلال العمل الحقوقي، وحق الشعوب في المطالبة بالعدالة والمساءلة، مشيرا إلي أن هذه العقوبات، التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية بحق ثلاث منظمات فلسطينية تُعنى بحقوق الإنسان، وهي:

• المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

• مركز الميزان لحقوق الإنسان.

• ومؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان.

وجاءت على خلفية مطالبة هذه المؤسسات المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق المدنيين في غزة، مشيرا إلي أن هذه العقوبات تجسد ازدواجية فاضحة في المعايير، حيث يُعاقَب من يسعى لتوثيق الجرائم، بدلاً من محاسبة من يرتكبها.

وأضاف في نهاية كلمته أن هذا اللقاء ليس فقط للتضامن، بل لبحث خطوات عملية تُسهم في حماية العمل الحقوقي، ومواصلة الضغط على المجتمع الدولي كي يتحمل مسؤولياته.

