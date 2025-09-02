إعلان

متحدث الصحة: العلاج المجاني يقتصر على استقرار حالة الطوارئ وليس الشفاء الكامل

10:53 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

الدكتور حسام عبدالغفار

كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن التعامل مع الحالات الطارئة يهدف إلى إنقاذ حياة المريض وتحقيق استقرار حالته فقط، وليس استكمال رحلة العلاج حتى الشفاء الكامل، مشيرًا إلى أن تكاليف هذه المرحلة الطارئة يتحملها التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح حسام عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الحالة الطارئة تُعرف بأنها حالة طبية حادة تشكل تهديدًا مباشرًا على الحياة وتتطلب تدخلًا عاجلًا، مثل حوادث الطرق، الأزمات القلبية، النزيف الحاد، فقدان الوعي، أو الدخول في غيبوبة، مضيفًا: "العلاج المجاني يُقدَّم حتى استقرار الحالة، وبعدها يُتابَع العلاج وفق النظام الطبي المعتاد".

وشدد متحدث الصحة، على أنه في حالة احتياج المريض لرعاية حرجة، يتم التواصل مع منظومة "رعايات مصر" لتوفير مكان عناية مركزة مناسب، بهدف ضمان استمرار الرعاية الطبية المناسبة بعد مرحلة الطوارئ.

