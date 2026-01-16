اتجوز حب حياته".. ويجز يكشف عن الصورة الأولى لزوجته

من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا

كتب- مروان الطيب:

كشف مطرب الراب ويجز عن الصورة الأولى لزوجته وذلك بعد إعلان ارتباطه رسميا خلال الساعات الماضية.

نشر ويجز صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على "انستجرام" وكتب: "اتجوزت حب حياتي"، وانهالت عليه تعليقات التهنئة من قبل جمهوره ومتابعيه.

ويجز يعلن ارتباطه رسميا

أثار مطرب الراب ويجز، حالة من الجدل بعد نشره صورة مع فتاة ترتدي فستان زفاف، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام.

وأرفق ويجز، تعليقا على الصورة التي ظهر فيها بـ"الحناء" في يده، وتضع الفتاة يدها عليه، وتظهر جزء منها دون توضيح لوجهها، قال فيه: "الحمدُ لله الذي بنعمته تتم الصالحات".

وأعاد برنامج "et بالعربي" نشر صورة ويجز عبر صفحته على إنستجرام، وحملت تعليق: "ويجز يودع العزوبية ويعلن ارتباطه رسميا من دون الكشف عن هوية العروس".

أول دويتو بين ويجز ومنير

تعاون الرابر ويجز مؤخرا مع النجم الكبير محمد منير بأغنية "كلام فرسان" وتشاركا غنائها على طريقة الديو، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

