إعلان

اتجوز حب حياته".. ويجز يكشف عن الصورة الأولى لزوجته

كتب : مصراوي

07:55 م 16/01/2026 تعديل في 08:10 م
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    صورة متداولة لـ ويجز مع عروسته
  • عرض 15 صورة
    منير و ويجز
  • عرض 15 صورة
    ويجز بحفل جرامي
  • عرض 15 صورة
    ويجز يوجه رسالة إلى محمد منير.. ماذا قال؟
  • عرض 15 صورة
    ويجز و اسر
  • عرض 15 صورة
    ويجز و اسر
  • عرض 15 صورة
    ويجز
  • عرض 15 صورة
    ويجز واسر وتارا
  • عرض 15 صورة
    حفل ويجز بالعلمين
  • عرض 15 صورة
    حفل ويجز بالعلمين
  • عرض 15 صورة
    حفل ويجز بالعلمين
  • عرض 15 صورة
    حفل ويجز بالعلمين
  • عرض 15 صورة
    ويجز
  • عرض 15 صورة
    ويجز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مروان الطيب:

كشف مطرب الراب ويجز عن الصورة الأولى لزوجته وذلك بعد إعلان ارتباطه رسميا خلال الساعات الماضية.

نشر ويجز صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على "انستجرام" وكتب: "اتجوزت حب حياتي"، وانهالت عليه تعليقات التهنئة من قبل جمهوره ومتابعيه.

ويجز يعلن ارتباطه رسميا

أثار مطرب الراب ويجز، حالة من الجدل بعد نشره صورة مع فتاة ترتدي فستان زفاف، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام.

وأرفق ويجز، تعليقا على الصورة التي ظهر فيها بـ"الحناء" في يده، وتضع الفتاة يدها عليه، وتظهر جزء منها دون توضيح لوجهها، قال فيه: "الحمدُ لله الذي بنعمته تتم الصالحات".

وأعاد برنامج "et بالعربي" نشر صورة ويجز عبر صفحته على إنستجرام، وحملت تعليق: "ويجز يودع العزوبية ويعلن ارتباطه رسميا من دون الكشف عن هوية العروس".

ويجز وزوجته

أول دويتو بين ويجز ومنير

تعاون الرابر ويجز مؤخرا مع النجم الكبير محمد منير بأغنية "كلام فرسان" وتشاركا غنائها على طريقة الديو، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

اقرأ أيضا:
يارا السكري تنشر صورا بالحجاب وتزور الروضة الشريفة في ليلة الإسراء والمعراج

"الغاوي" آخر أعماله.. وفاة الفنان محمد الإمام بشكل مفاجئ

ويجز زواج ويجز زوجة ويجز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تصحيح خطأ.. د. توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد هدف الضربة الأمريكية الوشيكة
مصراوى TV

تصحيح خطأ.. د. توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد هدف الضربة الأمريكية الوشيكة
قرار مهم من السكة الحديد بمناسبة أجازة نصف العام الدراسي 2026
أخبار مصر

قرار مهم من السكة الحديد بمناسبة أجازة نصف العام الدراسي 2026
درة ساحرة.. 20 صورة لفساتين بقصة الأميرات في الأسابيع الأولى من 2026
الموضة

درة ساحرة.. 20 صورة لفساتين بقصة الأميرات في الأسابيع الأولى من 2026
"قبل مباراة نيجيريا".. ماذا يفعل منتخب مصر في مواجهات تحديد المركز الثالث
رياضة عربية وعالمية

"قبل مباراة نيجيريا".. ماذا يفعل منتخب مصر في مواجهات تحديد المركز الثالث
منها متذوق طعام الحيوانات.. أغرب الوظائف في العالم
علاقات

منها متذوق طعام الحيوانات.. أغرب الوظائف في العالم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان