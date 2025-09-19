القاهرة تسجل 33 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس حار نهارا مائل للحرارة ليلا

توجيهات رئيس القطاع.. كلمة عن "حب الوطن" بالمعاهد الأزهرية أول الدراسة

(أ ش أ):

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره على أغلب الأنحاء.

كما توقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق متفرقة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من المتر ونصف إلى المترين وربع المتر واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 34 22

بنها 32 22

دمنهور 31 22

وادي النطرون 33 23

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 32 22

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 32 23

طنطا 32 23

دمياط 30 24

بورسعيد 30 25

الإسماعيلية 34 22

السويس 33 23

العريش 31 20

رفح 31 20

رأس سدر 34 23

نخل 31 15

كاترين 28 14

الطور 31 24

طابا 31 21

شرم الشيخ 35 27

الإسكندرية 30 22

العلمين 29 22

مطروح 28 22

السلوم 29 21

سيوة 32 19

رأس غارب 34 25

الغردقة 34 26

سفاجا 35 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 36 27

حلايب 34 29

أبو رماد 35 26

رأس حدربة 34 28

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 33 22

أسيوط 34 21

سوهاج 35 23

قنا 37 24

الأقصر 37 24

أسوان 38 25

الوادي الجديد 37 21

أبوسمبل 38 25