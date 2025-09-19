رطوبة مرتفة وفرص لسقوط أمطار.. طقس أول أسبوع بالدراسة

توجيهات رئيس القطاع.. كلمة عن "حب الوطن" بالمعاهد الأزهرية أول الدراسة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من الدراسة والتي تنطلق غد السبت، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الهيئة"، أن طقس الأيام المقبلة يشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط للرياح.

وقالت "الأرصاد"، إنه يسود من السبت 20 سبتمبر 2025 إلى الأربعاء 24 سبتمبر 2025، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

وأضافت أن حالة طقس الأيام المقبلة تشهد شبورة مائية من (4:8 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت أن حالة الطقس تشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

كما أوضحت أن طقس السبت المقبل أول أيام الدراسة يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وبينت أن طقس الأيام المقبلة يشهد ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2:4) درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن طقس الأيام المقبلة يشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء في الليل وفترات الليل.

درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل

القاهرة والوجه البحري:

السبت 20 سبتمبر: عظمى 33 درجة، محسوسة 35 درجة.

الأحد 21 سبتمبر: عظمى 33 درجة، محسوسة 35 درجة.

الإثنين 22 سبتمبر: عظمى 33 درجة، محسوسة 35 درجة.

الثلاثاء 23 سبتمبر: عظمى 34 درجة، محسوسة 36 درجة.

الأربعاء 24 سبتمبر: عظمى 34 درجة، محسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية:

السبت 20 سبتمبر: عظمى 28 درجة، محسوسة 31 درجة.

الأحد 21 سبتمبر: عظمى 28 درجة، محسوسة 31 درجة.

الإثنين 22 سبتمبر: عظمى 28 درجة، محسوسة 31 درجة.

الثلاثاء 23 سبتمبر: عظمى 29 درجة، محسوسة 32 درجة.

الأربعاء 24 سبتمبر: عظمى 29 درجة، محسوسة 32 درجة.

شمال الصعيد:

السبت 20 سبتمبر: عظمى 36 درجة، محسوسة 38 درجة.

الأحد 21 سبتمبر: عظمى 33 درجة، محسوسة 35 درجة.

الإثنين 22 سبتمبر: عظمى 33 درجة، محسوسة 35 درجة.

الثلاثاء 23 سبتمبر: عظمى 35 درجة، محسوسة 37 درجة.

الأربعاء 24 سبتمبر: عظمى 36 درجة، محسوسة 38 درجة.

جنوب الصعيد:

السبت 20 سبتمبر: عظمى 39 درجة، محسوسة 38 درجة.

الأحد 21 سبتمبر: عظمى 37 درجة، محسوسة 39 درجة.

الإثنين 22 سبتمبر: عظمى 38 درجة، محسوسة 38 درجة.

الثلاثاء 23 سبتمبر: عظمى 39 درجة، محسوسة 40 درجة.

الأربعاء 24 سبتمبر: عظمى 40 درجة، محسوسة 41 درجة.

