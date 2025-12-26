أديب لشوبير: مصطفى مش هيلعب بالضغط

وجّه الإعلامي عمرو أديب رسالة للإعلامي الرياضي أحمد شوبير، داعيًا إلى التوازن في دعم حراس مرمى المنتخب الوطني.

وخلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، قال أديب: "أنا عارف حبك لابنك.. ومتفهم ما تكتبه وتقصده، لكن مصطفى لسه عنده وقت أما محمد الشناوي معندوش وقت".

وانتقد أديب أسلوب الضغط في تعامل شوبير مع الأمر: "مصطفى مش هيلعب بالضغط، لكن هيلعب بالحق"، مؤكدًا على أهمية العدالة في المعاملة بين اللاعبين.

وأشار إلى أن البطولة الحالية قد تكون "آخر بطولة كأس أمم أفريقيا يخوضها محمد الشناوي"، بينما ينتظر مصطفى شوبير المزيد من البطولات مستقبلاً لصغر سنه.

وأضاف أديب: "دورنا لو فيه لاعب مهزوز نسنده مش نهزمه ونهمشه"، مشيرًا إلى أن مستوى الشناوي كان مهتزًاخلال الفترة الماضية، معتبرًا أن الدعم النفسي للاعبين في أوقات التراجع أهم من التغيير تحت ضغط الرأي العام.

وأشار أديب إلى أن المعاملة المتوازنة تحول دون شعور أي لاعب "بالظلم أو بالتفرقة"، وهي قيم أساسية في بناء الفريق الرياضي الناجح.

