بالصور.. وزير الأوقاف يؤدي واجب العزاء في الشيخ منصور الرفاعي عبيد

كتب : أحمد العش

11:42 م 26/12/2025
    وزير الأوقاف يؤدي واجب العزاء في الشيخ منصور الرفاعي
    عزاء الشيخ منصور الرفاعي
    وزير الأوقاف يؤدي واجب العزاء في الشيخ منصور الرفاعي
    وزير الأوقاف يؤدي واجب العزاء في الشيخ منصور الرفاعي
    وزير الأوقاف يؤدي واجب العزاء في الشيخ منصور الرفاعي

تصوير- هاني رجب:

أُقيم عزاء الشيخ منصور الرفاعي عبيد، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، مساء اليوم الجمعة، وذلك بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وشهد العزاء حضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الأوقاف وقيادات الأزهر الشريف، كما حضر العزاء كل من: الدكتور محمد عبد الحي عبيد، والمهندس محمد أنور عبيد، واللواء رامي عبيد، واللواء حسني عيد العزيز عبيد، والشيخ مظهر شاهين، وعدد من الشخصيات العامة ومحبي الفقيد.

وسادت أجواء من الحزن والدعاء للفقيد، تقديرًا لما قدمه من عطاء وخدمة للدعوة الإسلامية طوال مسيرته.

منصور الرفاعي وزير الأوقاف أسامة الأزهري

