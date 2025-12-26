إعلان

وزير الأوقاف: جميع نجوم برنامج دولة التلاوة أهل للفوز

كتب : أحمد العش

11:34 م 26/12/2025 تعديل في 11:36 م
استقبل الدكتور أسامة الأزهري، نجوم حلقة اليوم الجمعة، من برنامج دولة التلاوة، وهم: محمد حسن، ومحمد أبو العلا، وعمر علي، ومحمد ماهر، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في لفتة مفاجئة أسعدت قلوبهم.

وشهد اللقاء متابعة بث الحلقة معًا عبر شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في أجواء سادتها الألفة والمودة وروح الصفاء.

وعبر وزير الأوقاف، خلال اللقاء، عن فخره واعتزازه بجميع نجوم دولة التلاوة، سواء من واصلوا مشوارهم على الشاشة أو من استمر عطاؤهم خلف الكواليس، مؤكدًا أن الجميع جديرون بالفوز، وأن المفاضلة بينهم ليست بالأمر اليسير، لكنها تظل ضرورة تفرضها طبيعة المسابقات.

وأضاف الأزهري، أن المشاركين جميعًا في سباق نحو الأسمى والأزكى، معربًا عن سعادته بروح المحبة التي تجمعهم، وبلقائهم من حين لآخر، مؤكدًا أن رعايتهم مسؤولية مشتركة.

ووجه الدكتور أسامة الأزهري، الشكر لهم على ما تحلوا به من صفاء وتنافس شريف، مستلهمين ذلك من سمو نفوسهم ومن معاني اسم الله "الودود" التي تجلّت في مسيرتهم طوال مراحل البرنامج.

أسامة الأزهري دولة التلاوة الأعلى للشئون الإسلامية

