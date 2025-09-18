إعلان

رئيس "الوطنية للصحافة": خطة لتطوير المؤسسات القومية وربط الصحافة الورقية بالرقمية

11:11 م الخميس 18 سبتمبر 2025
    أعمال لجنة أبحاث الصحافة بالهيئة الوطنية للصحافة
    أعمال لجنة أبحاث الصحافة بالهيئة الوطنية للصحافة
    أعمال لجنة أبحاث الصحافة بالهيئة الوطنية للصحافة
(أ ش أ):

أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة حرص الهيئة على تطوير العمل الصحفي والإداري بالمؤسسات الصحفية القومية باعتبارها ركيزة أساسية لصناعة الصحافة ونافذة تنويرية مهمة للمجتمع.

وأوضح الشوربجي، خلال ترؤسه أعمال لجنة أبحاث الصحافة بالهيئة الوطنية للصحافة ، بحضور عدد من أعضاء الهيئة وخبراء وأساتذة الإعلام ، أن الهيئة عقدت سبعة اجتماعات سابقة شارك فيها ممثلون عن مختلف أطياف العمل الصحفي، استمعت خلالها إلى رؤى المشاركين لتطوير الخطاب الصحفي في إطار جهود وضع خارطة طريق للإعلام المصري التزاماً بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية يوم 10 أغسطس الماضي.

وأشار رئيس الهيئة، إلى الاهتمام بتطوير العنصر البشري باعتباره عماد العمل الصحفي، حيث يجري تنظيم دورات متخصصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل 40 صحفياً في مجال الصحافة الاقتصادية.

ولفت إلى اهتمام الهيئة بالصحافة الاستقصائية ودعوة أساتذة الصحافة لتقديم خبراتهم للصحفيين من خلال دورات متخصصة، مؤكداً أهمية ربط الصحافة الورقية بجميع أشكال الصحافة الرقمية عبر تقنيات مثل الـ QR code، مع استعداد الهيئة لتوفير التمويل والدعم اللازم لخطط التطوير.

المهندس عبدالصادق الشوربجي تطوير المؤسسات القومية ربط الصحافة الورقية بالرقمية رئيس الوطنية للصحافة لجنة أبحاث الصحافة
