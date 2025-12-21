إعلان

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون الكهرباء

كتب : نشأت علي

11:41 ص 21/12/2025

مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

واستعرض المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تستهدف حماية التيار الكهربائي وصيانة موارده، من خلال تحديد مسؤوليات واضحة، وفرض جزاءات منضبطة، إلى جانب استحداث آليات للتصالح.

وأوضح "الشريف"، أن التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين مقتضيات الردع العام والخاص، ومتطلبات الحفاظ على الحقوق المالية للمرفق والجهات المرخص لها، ومبادئ الملاءمة القضائية والعدالة التصالحية، دون الإخلال باستمرارية المرفق أو كفاءة أدائه.

وأشار إلى أن فلسفة تعديل قانون الكهرباء ترتكز على تطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المرتبطة بجرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، في ضوء انتشار هذه الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما تسببه من أضرار مالية وفنية تمس سلامة الشبكات وكفاءة المرافق.

وأضاف أن مشروع التعديل يتضمن تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي أو تسهيله، مع إحكام ضبط صور السلوك الإجرامي المستحدث، لا سيما التدخل العمدي في المعدات أو المهمات الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء بقصد الاستيلاء على التيار دون وجه حق.

كما يستحدث مشروع القانون نظامًا متكاملًا للتصالح يدعم استدامة المرفق، ويشجع المخالفين على سداد المستحقات المالية وفق ضوابط مرتبطة بمراحل الدعوى القضائية.

ويتضمن مشروع التعديل تعديل نص المادة (70) من قانون الكهرباء، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أحد الأفعال المخالفة، ومنها توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام القانون، أو العلم بارتكاب مخالفة وعدم إبلاغ الجهة المختصة.

كما يُلزم التعديل المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك، وإعادة الشيء إلى أصله إذا كان لذلك مقتضى.

ووضع مشروع القانون شروطًا للتصالح، بحيث لا يتم إلا بعد سداد مقابل استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، على أن يتم سداد كامل القيمة إذا تم التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية، وسداد ما لا يجاوز ثلثي القيمة إذا تم بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، وسداد ما لا يجاوز ثلاثة أمثال القيمة إذا تم بعد صدور حكم بات.

اقرأ أيضًا:

5 درجات انخفاضًا بالحرارة.. الأرصاد تكشف طقس أول أيام الشتاء

قبة ضخمة وقاعة تتسع لألف نائب.. أبرز المعلومات عن مبني البرلمان بالعاصمة الإدارية

نائب وزير الصحة: انخفاض المواليد لأقل من مليوني نسمة.. ونستهدف حسم الملف السكاني بحلول 2027

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ قانون الكهرباء تعديلات قانون الكهرباء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية