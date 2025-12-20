الأرصاد تحذر من انخفاض دراجات الحرارة ليلاً والشبورة المائية

الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب المحافظات خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الاولى، أن هذه الأجواء المستقرة تأتي نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، مما يساعد على زيادة فترات سطوع الشمس نهارًا.

وأضافت "غانم"، أن الطقس خلال فترات النهار يكون معتدلاً ويميل للدفء، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ما بين 21 و22 درجة مئوية.

وحذرت من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمجرد غياب الشمس، حيث تسود أجواء باردة إلى شديدة البرودة ليلاً حتى الصباح الباكر.

وأشارت إلى تسجيل درجات حرارة منخفضة بشكل كبير خلال ساعات الصباح، حيث وصلت الصغرى في منطقة سانت كاترين إلى درجة مئوية واحدة فقط.

وكشفت عن وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، مع توقع نشاط للرياح في أقصى غرب البلاد.

ووجهت عضو المركز الإعلامي تحذيراً لقائدي المركبات والمسافرين، مشددة على ضرورة الحذر بسبب تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في غرب البلاد.

وأوضحت أن هذه الشبورة تبدأ في التلاشي تدريجيًا بعد الساعة التاسعة صباحًا.

وطمأنت غانم المواطنين بأن حالة الاستقرار الجوي ستستمر على مدار الأسبوع الجاري، مؤكدة على ضرورة الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات البرودة.