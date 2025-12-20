كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إطلاق مخطط متكامل لتطوير ورفع كفاءة 74 نفقًا أسفل الطريق الدائري بنطاقيه الشمالي والجنوبي، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، في خطوة تستهدف تحسين السيولة المرورية وتوفير ممرات آمنة وحضارية للمواطنين، بدلًا من ترك هذه الأنفاق عرضة للإغلاق أو الاستغلال العشوائي في أنشطة مخالفة.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة البنية التحتية والعناصر الإنشائية، وتحسين الطرق السطحية، إلى جانب تحديث منظومة الإضاءة داخل الأنفاق ومحيطها، بما يضمن أعلى معدلات الأمان وسهولة الاستخدام.

وأوضح أنه تم حصر الأنفاق المستهدفة بواقع 57 نفقًا أسفل الطريق الدائري الشمالي بنطاق أحياء ومراكز: الوراق، إمبابة، المنيرة الغربية، بولاق، الهرم، أوسيم، وكرداسة، بالإضافة إلى 17 نفقًا أسفل الطريق الدائري الجنوبي بنطاق أحياء: الهرم، الطالبية، العمرانية، جنوب الجيزة، وأبو النمرس.

وكشف محافظ الجيزة عن إنشاء وحدة دائمة ومتخصصة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، تتولى المتابعة اليومية لكافة الأنفاق والسلالم المطلة على الطريق الدائري، بالتنسيق مع الأحياء والمراكز المختصة، لضمان الانضباط الكامل، ومنع أي تعديات أو استخدامات غير قانونية، والحفاظ على أعمال النظافة والصيانة بشكل مستمر.

وفي الإطار نفسه، وجّه المحافظ مركز السيطرة بمحافظة الجيزة بإدراج متابعة الأنفاق ضمن منظومة المتابعة اليومية، مع تكليف رؤساء الأحياء والمراكز بتحديد نائب مسؤول بكل حي أو مركز لمتابعة النظافة اليومية، والتصدي الفوري لأي إشغالات أو مخالفات داخل الأنفاق أو على سلالم الطريق الدائري، بالتنسيق مع وحدة الأنفاق بالمحافظة.