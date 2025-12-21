بدء جلسة الشيوخ العامة لمناقشة تعديلات الكهرباء والمهن الرياضية

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن مشروعات قوانين تتعلق بتعديلات تشريعية مهمة.

وتتضمن الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون يشتمل على حزمة من التعديلات الهادفة إلى حماية التيار الكهربائي وصون موارده، من خلال تحديد المسؤوليات بصورة واضحة، وفرض جزاءات منضبطة، واستحداث آليات للتصالح، بما يحقق توازنًا دقيقًا بين اعتبارات الردع العام والخاص، وصون الحقوق المالية للمرفق والجهات المرخص لها، مع الالتزام بمبادئ الملاءمة القضائية والعدالة التصالحية، دون الإخلال باستمرارية المرفق أو كفاءة أدائه.

وأضاف التقرير أن التعديلات المطروحة تعكس فلسفة تشريعية تستجيب للتطورات العملية، وتضع حماية المرفق وضمان كفاءته في صدارة الأولويات، في إطار من التوازن بين الردع والعدالة التصالحية، بما يسهم في تعزيز انتظام واستقرار خدمة الكهرباء باعتبارها من المرافق الحيوية.

كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية.

ويأتي مشروع القانون في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أسفر عن تغيير في البنيان الأكاديمي باستبدال مسمى "كلية علوم الرياضة" بمسمى "كلية التربية الرياضية".

ولم يقتصر أثر هذا التعديل على الإطار الجامعي فحسب، بل امتد ليشمل البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضية، خاصة أن نظام العضوية بنقابة المهن الرياضية ارتبط تاريخيًا بمسمى أكاديمي محدد.

اقرأ أيضًا:

5 درجات انخفاضًا بالحرارة.. الأرصاد تكشف طقس أول أيام الشتاء

قبة ضخمة وقاعة تتسع لألف نائب.. أبرز المعلومات عن مبني البرلمان بالعاصمة الإدارية

نائب وزير الصحة: انخفاض المواليد لأقل من مليوني نسمة.. ونستهدف حسم الملف السكاني بحلول 2027