الآلاف يحتفلون بالليلة الختامية لمولد علي زين العابدين -(25 صورة)

كتب : أحمد عبدالمنعم

07:48 م 20/12/2025
تصوير- أحمد مسعد:

احتفلت الطرق الصوفية، مساء اليوم السبت بالليلة الختامية لمولد الإمام علي زين العابدين، حول مسجده بالسيدة زينب، وسط مشاركة الآلاف من مريدي الصوفية ومحبي آل البيت، وبحضور عدد كبير من علماء الأزهر الشريف وشيوخ التصوف، وذلك في عدد من المساجد والمقامات الكبرى التي اعتادت استقبال هذه المناسبة سنويًا.

وانطلقت فعاليات الاحتفال عقب صلاة المغرب، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، يعقبها عقد مجالس الذكر والابتهالات والمديح النبوي، التي تتناول السيرة العطرة للإمام علي زين العابدين، وما عُرف عنه من تقوى وزهد وعبادة وعلم، إلى جانب استحضار مواقفه التي جسدت الصبر والثبات وحسن الخلق.

مولد علي زين العابدين الطرق الصوفية مريدي الصوفية

