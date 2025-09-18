شبورة وأمطار ورياح.. تفاصيل تقلبات الطقس خلال الأيام المقبلة

كتب- أحمد الجندي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تمر حاليًا بمرحلة طبيعية من التغيرات المناخية المصاحبة لانتقال فصل الصيف إلى الخريف، موضحة أن درجات الحرارة تتأرجح بين الارتفاع والانخفاض بشكل طفيف مقارنة بالمعدلات المعتادة في هذا التوقيت من العام.

درجات الحرارة والرطوبة في القاهرة الكبرى

أوضحت "غانم" خلال مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم تتراوح بين 33 و34 درجة مئوية، مع ملاحظة ارتفاع في نسب الرطوبة، وهو ما يجعل الإحساس بالحرارة أكبر من القيم المسجلة فعليًا.

تأثير المنخفض الجوي والسحب.

وأشارت إلى أن وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا أدى إلى تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة في ساعات الصباح الأولى، الأمر الذي ساعد على تقليل سطوع أشعة الشمس ومنح المواطنين شعورًا أفضل بالأجواء.

نشاط الرياح وحركة الملاحة

وأضافت أن نشاط الرياح سيظهر في فترات المساء والليل على بعض المناطق الشمالية، مما قد يتسبب في اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط وخليج السويس، حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الموج إلى ما بين 2.5 و4 أمتار.

فرص الأمطار والشبورة الصباحية

ونوهت غانم إلى وجود احتمالية ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية، مع استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا والتي تحد من الرؤية الأفقية حتى بعد شروق الشمس، داعية السائقين لتوخي الحذر على الطرق.

الأجواء في جنوب البلاد

كما أشارت إلى أن المحافظات الجنوبية ما زالت تسجل درجات حرارة أعلى من الشمال، إلا أن انخفاض نسبة الرطوبة في هذه المناطق يجعل الإحساس بالحرارة أقل حدة، مشيرة إلى أن الأيام القادمة ستشهد استقرارًا تدريجيًا في حالة الطقس، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة واقتراب الأجواء أكثر من سمات فصل الخريف.

اقرأ أيضاً:

فتح اشتراكات السكة الحديد للطلاب على 3 أنواع من القطارات - تعرف على الضوابط

4 حالات لا يعاقب عليها القانون حال انتفاء المسئؤلية الطبية