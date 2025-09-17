إعلان

حالة الطقس.. تراجع الحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على السواحل

10:20 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم على أغلب أنحاء البلاد، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأضافت الهيئة، تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة إلى ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد، مع بقاء الشبورة المائية الكثيفة ظاهرةً مؤثرة في الصباح الباكر على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأضافت الأرصاد أن هناك فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

الطقس أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة
