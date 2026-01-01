خبير اقتصادي يوضح مكاسب مصر في ملفات الطاقة والغذاء خلال 2025

أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري شهد خلال عام 2025 نقلة نوعية شملت قطاعات حيوية كالسياحة والطاقة والأمن الغذائي، مدعومة بإشادات وتقارير إيجابية على الصعيدين المحلي والدولي.

وأوضح أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق تقدم ملموس بفضل الالتزام ببرامج الإصلاح الهيكلي.

وقال "الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية هند الضاوي، إن القطاع الخاص قاد دفة النمو بنسبة زيادة بلغت 30%، مما جعله يستحوذ على حصة كبرى من إجمالي الاستثمارات الكلية في البلاد.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن ثمار هذه الإصلاحات بدأت تظهر بشكل مباشر في حياة المواطنين، خاصة مع استقرار سعر صرف العملة الأجنبية. وأوضح أن هذا الثبات ساهم في إنهاء أزمات الإفراج الجمركي، مما أدى إلى تدفق مستلزمات الإنتاج، والأدوية، والسلع الأساسية في الأسواق دون انقطاع.

وفيما يخص القطاع المصرفي، ذكر الإدريسي أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة إلى 7.25% في عام 2025، نزولاً من 8% في العام السابق، كان خطوة محورية لتهيئة مناخ الاستثمار. وتابع مؤكداً أن هذا التراجع في الفائدة قلل من تكلفة الاقتراض وساعد الحكومة في تقليص حجم المديونية العامة، وهو ما يصب في مصلحة استدامة الإصلاح.

ولفت إلى أن الحكومة وضعت محدودي الدخل على رأس أولوياتها عبر تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

ونوه بأن استقرار أسعار المواد الغذائية والدعم المباشر للسلع الأساسية يعكسان سعي الدولة الجاد لرفع مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجاً وضمان تلبية متطلباتهم المعيشية.