حدث ليلًا| بدء صرف منحة عيد الميلاد لهذه الفئة ومد ساعات عمل المترو

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

1500 جنيه.. بدء صرف منحة عيد الميلاد رسميًا لهذه الفئة

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، عن اعتماد وبدء صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة، ضمن المنح الدورية التي تُصرف في المناسبات الرسمية والدينية، وذلك بإجمالي 299 مليونًا و286 ألف جنيه، يستفيد منها 199,524 عاملًا من العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، في جميع محافظات الجمهورية الـ27.

المتحف الكبير وزيادة الإيرادات.. طفرة في السياحة المصرية خلال 2025

نجحت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، في إحداث طفرة نوعية أعادت ترسيخ موقع مصر كأحد المقاصد السياحية المؤثرة على المستوى العالمي.

مع نهاية 2025.. ماذا تمنى الأزهر لأهل غزة في 2026؟

نشرت الصفحة الرسمية للأزهر، مساء الأربعاء، دعاء بالتزامن مع بداية العام ٢٠٢٦، اختص من خلاله أهل غزة.

مدبولي يشارك في احتفالية شركة العاصمة الجديدة بالعام الميلادي 2026 - صور

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ جانباً من فعاليات الاحتفالية التي تقيمها شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية، بمنطقة الأبراج بالعاصمة الجديدة، احتفالا باستقبال العام الميلادي الجديد، بمشاركة عدد كبير من المواطنين، وبحضور المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية.

مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة

أعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT المعروف بقطار العاصمة، عن اتخاذ إجراءات تشغيلية استثنائية اليوم الأربعاء، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية 2026.

