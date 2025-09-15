"جبران" يبحث مع السفير الإيطالي تسهيل إجراءات تأشيرات العمل

كتب- محمد أبو بكر:

عقد محمد جبران، وزير العمل، لقاءً مع السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلي كواروني، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا في مجال تنقل العمالة الماهرة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، ملف تنقل الأيدي العاملة المصرية الماهرة إلى إيطاليا، وسبل التغلب على التحديات التي تواجه العمال المصريين للحصول على تأشيرات عمل، خاصة من خلال شركة "ألما فيفا" المعتمدة من السفارة.

وأكد السفير الإيطالي، أنه منذ يونيو الماضي تمت زيادة عدد المواعيد المتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة، مشددًا على ضرورة الحصول على المواعيد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لتجنب عمليات النصب أو الاحتيال.

كما ناقش الطرفان إمكانية اعتماد الشهادات المهنية واللغوية الصادرة من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، من خلال توأمة بين أحد المراكز المصرية ومركز تدريب مناظر له في إيطاليا، بما يسهم في رفع كفاءة العمالة المصرية وتأهيلها للعمل بالسوق الإيطالية.

وتناول اللقاء كذلك الإجراءات الخاصة باعتماد رخصة القيادة المصرية في إيطاليا، إلى جانب بحث آليات تفعيل دور المركز المصري الإيطالي للتوظيف، الذي أقيم بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، بهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتسهيل فرص العمل النظامية.

كما رحب الوزير، بمشروع الاتحاد الإيطالي للصناعات الحرفية (CNA)، الذي يستهدف تسهيل سفر 130 مواطنًا مصريًا إلى إيطاليا، مؤكداً أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز فرص العمالة المصرية في الخارج.

واتفق الجانبان على تنسيق زيارة وزير العمل إلى إيطاليا في نوفمبر المقبل، للقاء نظيره الإيطالي وممثلي اتحاد الغرف والصناعات الإيطالية وأصحاب الأعمال، لبحث مزيد من أوجه التعاون.

وتم التأكيد على أهمية توقيع مذكرة التفاهم المقدمة من الجانب المصري في مجال الضمان الاجتماعي، بما يضمن ضم مدد الخدمة واستفادة العمالة المصرية من التأمينات في حالة عودتهم إلى أرض الوطن.

