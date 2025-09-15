كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

انطلقت صباح، اليوم، من مقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة فعاليات المعسكر التثقيفي الأول لطلاب وطالبات جامعة الأزهر الشريف، متوجهة إلى معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، والذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويُعقد المعسكر برعاية كريمة من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،ويرافق الطالبات في رحلتهم لفيفٌ من قيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمحاضرين، بما يتيح تواصلًا مباشرًا وبنّاءً مع العلماء والخبراء، ويعزز الاستفادة من البرامج التدريبية والمناقشات الفكرية.

ويأتي هذا المعسكر في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتميزة التي ينظمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ بهدف تعميق قيم الوسطية، ونشر الفكر المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة بين الشباب الجامعي، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية.

ويتضمن البرنامج التدريبي للمشاركين سلسلة من المحاضرات يلقيها كبار العلماء والمفكرين، إلى جانب أنشطة ثقافية وتربوية متنوعة، فضلًا عن زيارات ميدانية للمعالم السياحية والأثرية والدينية بمحافظة الإسكندرية.

