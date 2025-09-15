إعلان

أول مرة.. الأعلى للشئون الإسلامية يعقد المعسكر الأول لطالبات جامعة الأزهر

01:01 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الأعلى للشئون الإسلامية يعقد المعسكر الأول لطالبات جامعة الأزهر (3)
  • عرض 4 صورة
    الأعلى للشئون الإسلامية يعقد المعسكر الأول لطالبات جامعة الأزهر (2)
  • عرض 4 صورة
    الأعلى للشئون الإسلامية يعقد المعسكر الأول لطالبات جامعة الأزهر (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

انطلقت صباح، اليوم، من مقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة فعاليات المعسكر التثقيفي الأول لطلاب وطالبات جامعة الأزهر الشريف، متوجهة إلى معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، والذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويُعقد المعسكر برعاية كريمة من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،ويرافق الطالبات في رحلتهم لفيفٌ من قيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمحاضرين، بما يتيح تواصلًا مباشرًا وبنّاءً مع العلماء والخبراء، ويعزز الاستفادة من البرامج التدريبية والمناقشات الفكرية.

ويأتي هذا المعسكر في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتميزة التي ينظمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ بهدف تعميق قيم الوسطية، ونشر الفكر المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة بين الشباب الجامعي، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية.

ويتضمن البرنامج التدريبي للمشاركين سلسلة من المحاضرات يلقيها كبار العلماء والمفكرين، إلى جانب أنشطة ثقافية وتربوية متنوعة، فضلًا عن زيارات ميدانية للمعالم السياحية والأثرية والدينية بمحافظة الإسكندرية.

اقرأ أيضًا

تنويه مهم من "الأوقاف" بشأن المقبولين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

بيان مهم من العمل بشأن وظائف في الإمارات

الرئيس السيسي يتوجه لقطر لحضور القمة العربية الإسلامية الاستثنائية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الا?على للشئون الا?سلامية طالبات جامعة الا?زهر المعسكر التثقيفي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
تراجع العقارات وحصان الاستثمار الأسود ورئاسة الأهلي.. أبرز تصريحات ساويرس
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم
بعد نقله للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور وتدخل طبيب الأهلي