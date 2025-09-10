"برلمانية الوفد": مصر حصن الأمة ولن تسمح بجر المنطقة إلى الفوضى

كتب- نشأت علي:

أدان النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، العربدةَ الإسرائيليةَ والاعتداء الغاشم على دولة قطر الشقيقة، مؤكدًا الرفض القاطع لهذا العدوان السافر الذي يمثل استمرارًا لنهج الاحتلال في إشعال الحرائق وزعزعة الاستقرار بالمنطقة، موضحًا أن ما تقوم به إسرائيل ليس سوى عربدة مفضوحة تكشف عن عقلية استعمارية متهالكة، ستقودها حتمًا إلى مزيد من العزلة والانهيار.

وأشاد رئيس "برلمانية الوفد"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بالدور المصري الفاعل، بقيادة الرئيس السيسي، في التصدي لهذه الممارسات الإجرامية، وفي تبني مواقف حاسمة لمساندة دولة قطر الشقيقة، والدفاع عن الأمن القومي العربي وحقوق شعوب المنطقة، فمصر تثبت مجددًا أنها حصن الأمة وسندها، وأنها لن تسمح بجر المنطقة إلى الفوضى التي تسعى إسرائيل لفرضها.

ودعا عبد العزيز إلى موقف عربي موحَّد يواجه الغطرسة الإسرائيلية بالردع لا بالتنديد، وبالتحرك لا بالانتظار؛ لأنه ببساطة إسرائيل لا تفهم سوى لغة القوة، وما لم تجد أمامها جبهة عربية صلبة، فستتمادى في عربدتها وعدوانها.

وشدد عبد العريز: لقد آن الأوان لفضح جرائمها في كل المحافل، وفرض إرادة الشعوب العربية عليها، حتى تدرك أن مستقبل المنطقة لن يُرسم بيد الاحتلال بل بيد أبنائها.

ووجَّه رئيس "برلمانية الوفد" رسالةً إلى الداخل الإسرائيلي بأن نتنياهو يبيع لشعبه أوهام القوة عبر مغامرات فاشلة وعدوانية، بينما في الحقيقة يقود إسرائيل إلى حتفها السياسي والأمني.