تراخيص المحال.. منصة رقمية لميكنة وحوكمة إجراءات استخراج التراخيص

كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أبرز الخطوات التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتحديث منظومة تراخيص المحال العامة والتجارية.

وأوضحت الوزيرة أنه تم وضع ضوابط ومعايير ميسرة وإجراءات مبسطة لاستيفاء موافقات الحماية المدنية، فضلًا عن اعتماد آليات جديدة لإصدار الموافقات المرورية للمحال التجارية وفقًا لعدد المترددين عليها.

وأضافت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إنشاء منصة رقمية متكاملة لميكنة وحوكمة إجراءات استخراج التراخيص، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحقيق المزيد من الشفافية.

كما أشارت الوزيرة إلى التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بتداول الأغذية، لضمان مطابقتها للاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المقدمة للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من الرئاسة المصرية على استهداف قيادات حماس في قطر

الكشف عن نسخة جديدة وكاملة من مرسوم كانوب لـ"بطليموس الثالث" بالشرقية