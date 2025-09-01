داليا خورشيد رئيس تنفيذي لـ بلتون القابضة لدورة ثانية

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة بلتون القابضة عن موافقة الجمعية العامة العادية على انتخاب 4 أعضاء لمجلس الإدارة من المساهمين وذلك لدورة جديدة مدتها 3 سنوات.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة، فإن نتيجة التصويت التراكمي أسفرت عن انتخاب داليا خورشيد لعضوية مجلس إدارة الشركة – والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

وأضافت الشركة، أنه تم انتخاب سيد شعيب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي و محمد هشام لعضوية مجلس الإدارة غير تنفيذي وميريان خلف لعضوية مجلس الإدارة غير تنفيذي.

كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على انتخاب عدد (۲) أعضاء مجلس إدارة من المستقلين ممن تتوافر فيهم شروط الاستقلالية وفقاً لقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لدورة جديدة مدتها 3 سنوات.