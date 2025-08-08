معاينة موقع إنشاء محطة محولات الخارجة الجديدة جهد ٢٢٠ ك.ف

كتب - محمد صلاح

قام المهندس السيد أنور رئيس منطقة كهرباء مصر الوسطي يرافقه المهندس محمد مفتاح رئيس قطاع الخطوط بالمنطقة بعمل المعاينة على الطبيعة للموقع المقترح لإنشاء محطة محولات الخارجة الجديدة جهد ٢٢٠ك.ف بمحافظة الوادي الجديد والتغذية البديلة لمحطة محولات الخارجة جهد ٦٦ك.ف وتركيب محول جديد جهد ٦٦ك.ف ومعاينة المقترح لتركيب المحول ومعاينة مسار فتح خط نجع حمادي/ ابو طرطور جهد ٢٢٠ك.ف ومناقشة البدائل المقترحة.

وأعرب أنور عن اعتزازه بالإنجازات التى تم تحقيقها فى قطاع الكهرباء خلال العشر سنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن رؤية وزارة الكهرباء بتوجيهات من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع كفاءة الشبكة القومية، وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات المشروعات القومية.

رافق رئيس المنطقة لفيف من القيادات كلا من المهندس راضي رمضان رئيس قطاع الوقاية والاختبارات و المهندس جمال عمر رئيس قطاع شبكات اسيوط والوادي الجديد و المهندس محمد حسن مدير عام شبكات الوادي الجديد و المهندس أحمد حماية مدير عام الوقاية والمهندس إسلام محمد.