"بحيري يا واد بحيري".. أحمد آدم يغني لأول مرة على الهواء

كتب- محمد شاكر:

أكد الفنان الكبير أحمد آدم، أنه يحب صوت فيروز، ومن جيل التسعينات يحب إيهاب توفيق وعمرو دياب ومحمد فؤاد ولديه أغاني معينة يحب أن يسمعها لهم.

وقال "آدم" خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، والكونستلو، وشيفت): أما عن عبد الحليم حافظ وأم كلثوم ووردة ونجاة، "ماعنديش أي مشكلة إني أقعد أسمعهم طول النهار".

أما بالنسبة للأغاني الشعبية، فقال: "سمعت أغاني المهرجانات بس لمجرد العلم بالشيء، وبعدين وقفت عنهم، لكني أحب أحمد شيبة عنده بصماته في الغناء، وكمان بحب أحمد عدوية وحسن الأسمر أما حكيم - ده حكاية لوحده، ده مشروع،زراجل بيغني شعبي وعنده فكرة، وبيطور من نفسه طول الوقت."

وأشار إلى أن أغنية "بحيري يا واد بحيري" للمطربة الشعبية بدرية السيد (بنت الإسكندرية) بتخليني أترحم على أيام زمان وباشم ريحة الإسكندرية في الأغنية دي، وكان عندنا كمان مطرب اسمه عزت عوض الله، اللي عدوية أخذ منه أغنية 'يا زايد في الحلاوة عن أهل حبنا'.

ولأول مرة، قام "آدم" بغناء بعض الأغاني الشعبية على الهواء مباشرة.

وحل الفنان أحمد آدم ضيفا على الكاتب مجدي الجلاد في الحلقة الثالثة من برنامج "أسئلة حرجة"، والتي تطرق خلالها إلى العديد من القضايا الفنية والسياسية، كما كشف العديد من الكواليس التي جمعته بعدد من النجوم وتذاع لأول مرة، أبرزها موقف مؤثر لفاروق الفيشاوي قبل وفاته، كما قام بالغناء لأول مرة على الهواء.