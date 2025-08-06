كتب – عمرو صالح:

كثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها للكشف المبكر والسيطرة على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان خلال شهر يوليو، وذلك من خلال حملات موسعة شملت جميع محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة، إن هذه الجهود أسفرت عن تنفيذ تحصينات وقائية ضد مرض البروسيلا لعدد 13,473 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام بمختلف المحافظات، باستخدام اللقاحات المعتمدة من الجهات المختصة، إضافة إلى إجراء اختبارات معملية لعدد 38,816 رأسًا من الأبقار والجاموس للكشف عن مرض السل البقري، ضمن خطة الترصد النشط والمراقبة الدورية لحماية الثروة الحيوانية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم أيضًا تنفيذ اختبارات موسعة لعدد 48,915 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز للكشف عن ميكروب البروسيلا، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية المستمرة التي تنفذها مديريات الطب البيطري.

وأكد الأقنص استمرار هذه الحملات على مدار العام لتشمل جميع محافظات الجمهورية، بهدف السيطرة على الأمراض المشتركة ورفع كفاءة الثروة الحيوانية.

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