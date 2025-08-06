حرارة مرتفعة ورياح محملة بالأتربة.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم، أجواءً حارة ورطبة على شمال البلاد، تمتد حتى القاهرة الكبرى، بينما تسود أجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ووفقًا لبيان صادر عن هيئة الأرصاد، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وقد يصاحبها فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وتابعت: ومن المتوقع أن ترتفع نسب الرطوبة بشكل كبير، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية عن المعدلات الفعلية.

وأكدن الهيئة تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مما يستوجب الحذر خاصة لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

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