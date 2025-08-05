إعلان

محافظ القاهرة: غلق جميع لجان انتخابات الشيوخ وبدء فرز الأصوات

10:44 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ القاهرة في غرفة عمليات الانتخابات
  • عرض 5 صورة
    محافظ القاهرة في غرفة عمليات الانتخابات
  • عرض 5 صورة
    محافظ القاهرة في غرفة عمليات الانتخابات
  • عرض 5 صورة
    محافظ القاهرة في غرفة عمليات الانتخابات
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة، غلق جميع لجان الانتخاب في العاصمة وبدء أعمال الفرز .

وأشار محافظ القاهرة، في بيان اليوم، إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ مرت دون معوقات ولم تتلق غرفة العمليات المركزية أي شكاوى طوال يومي الانتخابات.

جاء ذلك خلال انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتي تمت إقامتها داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع، وممثلي الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وأشاد محافظ القاهرة، بوعي المواطنين الذين شاركوا في الانتخابات خاصة الشباب والمرأة وهو ما يدل على وعيهم بأهمية المشاركة الإيجابية في رسم مستقبل بلادهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ابراهيم صابر محافظ القاهرة انتخابات مجلس الشيوخ 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان