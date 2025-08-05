محافظ القاهرة: غلق جميع لجان انتخابات الشيوخ وبدء فرز الأصوات

كتب- محمد نصار:

أكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة، غلق جميع لجان الانتخاب في العاصمة وبدء أعمال الفرز .

وأشار محافظ القاهرة، في بيان اليوم، إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ مرت دون معوقات ولم تتلق غرفة العمليات المركزية أي شكاوى طوال يومي الانتخابات.

جاء ذلك خلال انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتي تمت إقامتها داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع، وممثلي الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وأشاد محافظ القاهرة، بوعي المواطنين الذين شاركوا في الانتخابات خاصة الشباب والمرأة وهو ما يدل على وعيهم بأهمية المشاركة الإيجابية في رسم مستقبل بلادهم.