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صور- رواتب مجزية ومزايا عدة.. بيان من العمل بشأن وظائف الأردن

04:55 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، انطلاق اختبارات المرشحين لشغل فرص عمل أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا، للعمل بإحدى الشركات الأردنية في مهنة "ترزي ملابس خليجية".

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية في الخارج، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج.

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن فرص العمل المطروحة تتضمن رواتب مجزية، إلى جانب حوافز ومزايا اجتماعية وصحية، مشيرة إلى حرص الوزارة على توفير بيئة عمل مناسبة تضمن الاستقرار الوظيفي للعمالة المصرية بالخارج.

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وزارة العمل وظائف الأردن محمد جبران
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