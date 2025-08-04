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صور.. غرفة عمليات "الجبهة الوطنية" تتابع اليوم الأول لانتخابات الشيوخ 2025

05:11 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

تتابع غرفة العمليات المركزية بحزب الجبهة الوطنية على مدار الساعة، سير العملية الانتخابية في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر.

وجرى التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس الجاري، ويجرى التصويت في الداخل يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 أغسطس في الخارج، ويومي 27 و28 أغسطس في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر المقبل.

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