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صور.. وزير الصحة يُدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025 بالتجمع الأول

12:14 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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كتب- أحمد جمعة:

أدلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالتجمع الأول.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن فتح باب الترشح اعتبارًا من يوم 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتى 16 يوليو.

ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس الجاري، ويجرى التصويت في الداخل يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 أغسطس في

الخارج، ويومي 27 و28 أغسطس في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر المقبل.

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