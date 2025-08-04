تصوير- هاني رجب:

أدلى صباح اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصوتيهما في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بلجنتهما الانتخابية في مدرسة سيز النبراوي بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وبدأت اليوم انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل مصر، والمقرر استمرارها حتى يوم غد 5 أغسطس.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إتاحة خدمة مجانية للاستعلام عن بيانات اللجان الانتخابية للمواطنين المشاركين في الانتخابات. ويمكنك معرفة لجنتك بالضغط هنا:

وأكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن جميع اللجان الفرعية المخصصة للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، والبالغ عددها 8825 لجنة على مستوى الجمهورية، جاهزة بالكامل لاستقبال الناخبين، مشددًا على توفير جميع الاحتياجات اللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وكشف بنداري عن وجود بعثات دولية لمتابعة عمل اللجان الفرعية داخل محافظتي القاهرة والجيزة بشكل خاص، وذلك ضمن إطار الشفافية التي تلتزم بها مصر لضمان نزاهة وحيادية الانتخابات، إلى جانب التنسيق الكامل مع أجهزة الدولة المختلفة لتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري.