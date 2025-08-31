كتب- أحمد السعداوي:

وقَّعَ مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة العريش؛ لتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجانبَين، تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

يأتي ذلك في إطار حرص مركز بحوث الصحراء على تعميق التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية؛ حيث تعد جامعة العريش إحدى المؤسسات العلمية الرائدة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمحافظة شمال سيناء.

ويأتي هذا البروتوكول انطلاقًا من إيمان الطرفين بأهمية توحيد الجهود العلمية وتكامل الخبرات لخدمة قضايا التنمية المستدامة؛ خصوصًا في المناطق الصحراوية.

ووقع البروتوكول كلٌّ من الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش، بحضور كل من الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية ورؤساء الشعب البحثية، ونائب رئيس جامعة العريش والوفد المرافق لهما.

وأكد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المركز يمتلك خبرات واسعة وكوادر فنية مدربة، بالإضافة إلى محطات بحثية موزعة في مختلف أنحاء صحراء مصر، ومعامل بحثية عالية الجودة تتبع أحدث نظم إدارة الجودة، لافتًا إلى أن جامعة العريش أيضًا تعد صرحًا علميًّا متميزًا في شمال سيناء، وتضطلع بدور مهم في إجراء البحوث التطبيقية عالية المستوى؛ بما يسهم في ربط العملية التعليمية بالواقع العملي ومتطلبات التنمية.

وأشار شوقي الى أن البروتوكول يهدف إلى تنمية أوجه التعاون العلمي والبحثي بين الطرفَين، من خلال تنفيذ دراسات وبحوث علمية مشتركة، وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة؛ خصوصًا في الجوانب التطبيقية ذات الصلة بالتنمية البيئية والزراعية والمجتمعية، ويشمل تبادل الاستشارات الفنية في حدود الأنظمة المسموح بها، وتبادل المعرفة حول أحدث الأساليب المستخدمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق أقصى استفادة من الكفاءات المتوفرة لدى الجانبين.

وأشار الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز، إلى الدور الريادي للمركز، مشيدًا بإسهاماته على مدار تاريخه الطويل في دعم البحث العلمي الزراعي، مستعرضًا رؤية المركز المستقبلية ومكانته كأحد أقدم المراكز البحثية في المنطقة.

وأوضح عزت أن المركز يضم أربع شعب بحثية؛ كلًّا منها مخصص لتحقيق أهداف محددة، بالإضافة إلى 11 محطة بحثية منتشرة في مختلف مناطق صحاري مصر، منها 5 محطات في شمال ووسط وجنوب سيناء.

وأكد نائب رئيس المركز أهمية المراكز التنموية الزراعية في دعم رؤية الوزارة لتأسيس مجتمع زراعي جديد ونظم زراعية حديثة تضمن أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وتطرق إلى دور المركز في حصر وتصنيف الأراضي وتقييم صلاحيتها للزراعة، بالإضافة إلى أهداف مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه ومركز التميز للزراعة الملحية.

وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة البحثية والعلمية بين المؤسسات الوطنية، ويُعزز من دور البحث العلمي في دعم قضايا التنمية الشاملة؛ خصوصًا في المناطق الحدودية والصحراوية التي تتطلب حلولًا علمية مبتكرة ومستدامة.

وتضمنت الزيارة جولة موسعة داخل الوحدات ذات الطابع الخاص والمعامل المركزية بمركز بحوث الصحراء، شملت وحدة تحليل المياه والتربة، حيث تم استعراض أهداف الوحدة والأجهزة الحديثة المستخدمة في التحليل، إلى جانب زيارة معمل قياس النظائر لتحديد نسب شحن الخزانات الجوفية، بالإضافة إلى المعشبة النباتية، ووحدة زراعة الأنسجة.