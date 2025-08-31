الليلة بـ900 جنيه.. 20 صورة لأفضل أماكن الإقامة والفنادق بجمصة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بشركات السياحة، عن قائمة تضم أفضل أماكن الإقامة والفنادق بمدينة جمصة، والتي لاقت إقبالًا متزايدًا من الزائرين خلال الفترة الأخيرة.

وقال المصدر، إن أفضل الفنادق والشقق، كما يلي:

Amoun Chalet Gamasa – جمصة

أوضح أن شقق Amoun Chalet Gamasa تعد من أبرز الاختيارات للزوار، حيث توفر مكان إقامة متكاملًا يضم منطقة شاطئ خاص وحديقة، إلى جانب مواقف سيارات مجانية.

وتتكون الوحدة من غرفتي نوم، غرفة معيشة، مطبخ مجهز، وحمام، بالإضافة إلى تراس يطل على المدينة. ويبلغ سعر الإقامة لشخصين نحو 979 جنيهًا.

Karnak Gamasa – جمصة

أشار إلى أن شقق Karnak Gamasa تعد خيارًا مناسبًا للعائلات، حيث تضم غرفتي نوم، غرفة معيشة، مطبخ مجهز بالكامل، وتلفزيون بقنوات فضائية، فضلًا عن شرفة خاصة.

وتصل تكلفة الإقامة لشخصين إلى نحو 1113 جنيهًا.

Lamar Azur Hotel – دمياط الجديدة

أما فندق Lamar Azur Hotel بمدينة دمياط الجديدة، والمصنف 4 نجوم، فيعتبر من الوجهات التي توفر خدمات متعددة، من بينها مسبح خارجي، مطعم، والغرف في الفندق مجهزة بتكييف، شاشة مسطحة، وتبدأ تكلفة الإقامة لشخصين من 3650 جنيهًا.

