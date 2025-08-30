تنويه عاجل.. سحب رعدية وأمطار تصل لحد السيول الآن

كتب- محمد نصار:

أظهرت صور الأقمار الصناعية تكاثر السحب الرعدية على أقصى الحدود الجنوبية الغربية جنوب محافظة الوادي الجديد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل في بعض المناطق إلى حد السيول.

جاء ذلك وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قبل قليل، في تنويه عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

كما تشهد المنطقة نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

