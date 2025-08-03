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شبورة مائية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

04:30 ص الأحد 03 أغسطس 2025
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء الجمهورية.

وأكدت الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وتوقعت أن يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

كما أشارت إلى تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأضافت أن هناك اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح 50 كم وارتفاع الأمواج 2.5 متر.

وأوضحت الأرصاد أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بالحرارة بقيم تتراوح ما بين 4:2 درجات.

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