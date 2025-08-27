كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها

محافظ الإسكندرية: إغلاق الشواطئ قرار احترازي لحماية الأرواح

كد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن قرار إغلاق الشواطئ مؤقتًا جاء بهدف حماية المواطنين من سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.

رئيس مدينة مطروح: إغلاق الشواطئ غير الآمنة لتأمين المصطافين



أكد اللواء محمد صحصاح، رئيس مجلس مدينة مطروح، أن المدينة اتخذت إجراءات صارمة لمنع المصطافين من النزول إلى الشواطئ التي تشهد اضطرابًا في الأمواج.

اتحاد "المصري بالخارج": التحريض ضد السفارات يستهدف تشويه صورة مصر



أكد بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن الهجمات على السفارات المصرية في الخارج أو الإساءة لموظفيها تصرفات فردية من أشخاص "جهلاء"، تهدف لتشويه صورة مصر

ستراتوس" ليس خطيرًا.. الصحة توضح حقيقة المتحور الجديد



قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا المسمى "ستراتوس" يُعد أحد أنواع الأنفلونزا العادية ولا يشكل خطورة كبيرة، وذلك وفقًا لما توصلت إليه منظمة الصحة العالمية بنهاية عام 2023.

ما حكم الحلف على شيء ثم الرجوع عنه؟.. أمين الفتوى يجيب



جاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سيدة، تقول فيه: ما الحكم لو أني حلفت على شيء ألا أفعله ثم فعلته؟، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أقسم على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير وليكفِّر عن يمينه".