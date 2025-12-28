صور.. بدء استبدال التوك توك بالسيارة كيوت في القاهرة

شهد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة بدء المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة استبدال مركبات التوك توك بسيارات كيوت أمام سوق الزاوية الحضاري بحى الزاوية الحمراء بحضور اللواء طاهر ماهر السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة واللواء منال طه رئيس حى الزاوية الحمراء والمهندس أحمد محمدي رئيس حي حدائق القبه وميلاد نصر مندوب شركة غبور والأجهزة المعنية.

وتهدف هذه الخطوة إلى القضاء على ظاهرة التوكتوك العشوائية واستبدالها بوسيلة نقل حضارية مرخصة صديقة للبيئة حرصا على صالح المواطن سواء السائق أو الراكب ومنعا لانبعاث عوادم تزيد من حدة وخطوة الاحتباس الحراري.

وأشار نائب المحافظ، إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل أحياء حدائق القبة، والاميرية، والزاوية الحمراء، والشرابية، والساحل، وروض الفرج، وشبرا ، حيث سيتم ترخيص السيارات المخصصة لهم بمجمع تراخيص مرور السلام.

ووفقا لبيان المحافظة سيتم تلقى طلبات استبدال التوك توك بالمركبة الجديدة بالمراكز التكنولوجية بالأحياء التى سيتم تطبيق التجربة بها، وقد تم اختيار اللون الأبيض كلون مميز للمركبات التي ستعمل بالمنطقة الشمالية والسيارة مزودة ب٤ عجلات وكابينة مغلقة للسائق والركاب وبها أحزمة أمان، ومروحتين بالداخل، وشبكة علوية لحمل الأمتعة وسيكون متاح لسائقها العمل مع إحدى شركات النقل الذكى.

وأضاف نائب المحافظ على أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير بديل قانونى للسائقين وآمن للسائقين والركاب كما تستهدف التخلص من التوك توك التقليدي واستبداله بمركبات حديثة تتوافق مع معايير السلامة والأمان بما يسهم فى تنظيم المرور.

